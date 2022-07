Австралийски тандем триумфира на двойки на Уимбълдън

Матю Ебдън и Макс Пърсел от Австралия спечелиха титлата на двойки на Откритото първенство на Великобритания по тенис, след като сломиха съпротивата на Никола Мектич и Мате Павич в пет сета – в отделните части 7-6 (5), 6-7 (3), 4-6, 6-4, 7-6 (10-2) за над четири часа и 15 минути епична битка.

Първите два сета минаха с надмощие на сервиращите, като зрителите по трибуните така и не станаха свидетели на пробив. В крайна сметка, Ебдън/Пърсел и Мектич/Павич си размениха по един сет след тайбрек. Хърватите, поставени под №2 в основната схема и действащи шампиони на Ол Ингланд Клъб, първи стигнаха до брейк на старта на третата част и не изпуснаха инициативата за аванс в резултата.

Ситуацията се повтори в четвъртия сет, но с обратен знак – австралийците пробиха в десетия гейм и вкараха мача в решителна пета част. В нея Мектич и Павич пробиха в петия гейм, но съперниците им го върнаха в осмия. В дългия тайбрек до десет точки Ебдън и Пърсел бяха убедителни и не дадоха шанс на хърватите, за да ликуват с титлата.

