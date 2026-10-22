Байерн Мюнхен без Луис Диас в близко бъдеще

Колумбийският национал на Байерн Мюнхен Луис Диас, който бе сменен принудително в края на мача с Арсенал в Шампионската лига (2:2), има малко мускулно разкъсване в задната част на лявото бедро, съобщиха от германския клуб. Първоначалната прогноза бе, че крилото ще отсъства по-малко от седмица и ще е готов за дербито на баварците с Борусия Дортмунд, но това няма да стане.

Луис Диас вкара хеттрик при успеха над РБ Лайпциг с 6:1, като треньорът на Байерн Венсан Компани не го пусна титуляр срещу Арсенал. Колумбиецът се появи в играта като резерва в 68-ата минута, а в 90-ата бе сменен. Така той ще пропусне между 4 и 6 седмици и трябва да се завърне в игра в началото на месец декември. Диас пропуска важни мачове, сред които са гостуването на Фрайбург, дербито с Борусия Дортмунд, както и гостуването на Атлетико Мадрид в Шампионската лига на 3 ноември.

Мускулно разкъсване има и Джамал Мусиала, като той получи травмата на 24 септември и се очаква да се завърне в игра в началото на ноември.