Байерн и Арсенал впечатлиха в зрелищно реми

Байерн Мюнхен и Арсенал не успяха да се победят в Шампионската лига. Двата тима сътвориха спектакъл, завършил 2:2 в мач, който се изигра на "Алианц Арена".

Точни за германците бяха Алфонсо Дейвис и Хари Кейн от дузпа, докато за англичаните се разписаха Еберечи Езе и Делкан Райс, като именно последният оформми ремито. Срещата не мина и без контузии, тъй като съставът, воден от Микел Артета, трябваше да се лиши от услугите на контузилия се още в началото Букай Осака. От своя страна баварците трябваше да се справят без Луис Диас, който също получи травма за краткото време, прекарано в игра през втората част. За "артилеристите" това бе първо равенство в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, а футболистите на Венсан Компани записаха второ поредно.

Мачът се оказа исторически за Мануел Нойер, който изигра мач №163 в турнира на богатите, изравнявайки се с Лионел Меси и Томас Мюлер на третото място. Пред тях са само Кристиано Роналдо и Икер Касиас с по 177.

Към момента лондончани заемат седмото място със 7 точки, а баварците имат 5 и се намират на 14-та позиция. На 4 ноември Арсенал ще пътува до Чехия за мач със Славия Прага, докато Байерн ще има визита на Атлетико Мадрид ден по-рано.

Thrilling draw in Munich #UCL https://t.co/SGW78YW7HT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2026

Началните минути преминаха спокойно, като до първите 20 липсваха положения и пред двете страни. Първото дойде в 21-та минута, когато Рикардо Калафиори стреля неточно след корнер.

Домакините отговориха със светкавична контраатака, завършена с удар на Серж Гнабри, но Давид Рая съумя да избие.

В 25-та минута англичаните удариха първи. Дълъг пас на Мартин Йодегор намери Еберечи Езе, който разпечата врата, пазена от Мануел Нойер. Първоначално голът не бе признат, тъй като се смяташе, че има засада, но впоследствие се видя, че Йосип Станич я покрива и попадението се оказа редовно.

10 минути по-късно германците намериха пътя към равенството. Хари Кейн демонстрира доза гениалност, извеждайки Алфонсо Дейвис. Последният остана сам срещу Рая и не сбърка, за да възстанови баланса на силите.

До края на първото полувреме не се случи нищо по-интересно, като удар на Кейн бе блокиран и резултатът остана непроменен.

“Артилеристите“ като по чудо не откриха на старта на втората част. Бруно Гимараеш стреля с глава от много близка дистанция, но Нойер се отчете със светкавичен рефлекс и срещна гредата.

Баварците също можеха да вкарат. Подаване на Ганбри се оказа достатъчно за Исмаел Сайбари да стреля, а топката мина поркай вратата. Освен това имаше и засада.

В 50-та минута Гнабри отново бе замесен и след негово центриране на далечната греда Дайо Упамекано шутира с глава, но Рая бе на мястото си и се намеси отлично.

Положенията пред двете врати зачестиха, като Езе насочи топката, а Нойер я докосна и германската защита я изчисти преди Гимараеш да стигне до нея.

В 59-та минута отборът от Мюнхен получи златна възможност. Кейн стреля, но топката срещна ръката на Юриен Тимер и съдията отсъди дузпа. С изпълнението се нагърби Кейн, който не остави шансове на Рая и обратът бе факт.

8 минути след това Конрад Лаймер пропусна да затвърди преднината на актуалните първенци в Будеслигата, стреляйки встрани.

В 77-та минута Луис Диас можеше да стори същото, тествайки рефлексите на Рая, който спаси опасен изстрел от наказателното поле на първия.

Лондончани обаче се добраха до равенството в 82-та минута. Виктор Гьокереш изведе Деклан Райс и той от своя страна опита диагонален удар, за да матира Нойер.

В последната минута на добавеното време „топчиите“ можеха да си тръгнат с успеха, но Нойер спаси далечен удар на Тимбер.