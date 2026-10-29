Байерн Мюнхен постигна убедителна победа срещу Магдебург за Купата на Германия

Байерн Мюнхен отпразнува изписването на треньора Венсан Компани от болницата, като надигра категорично втородивизионния Магдебург с 6:1 във втория кръг на турнира за Купата на Германия.

Компани пропусна втори пореден мач, след като в петък колабира по време на тренировка и премина лечение. Сега той ще се възстановява у дома и не се очаква да се завърне за голямото дерби от Бундеслигата срещу Борусия Дортмунд в събота.

Помощник-треньорът Аарън Данкс отново пое ръководството и след победата с 3:1 над Фрайбург в първенството през уикенда, изведе носителите на трофея до рутинен успех за Купата.

Хари Кейн, който наскоро спечели „Златната топка“, остана на резервната скамейка, а оттам наблюдаваше как Майкъл Олисе открива резултата след подаване на Исмаел Сайбари.

Матеуш Жуковски шокира „Алианц Арена“, изравнявайки резултата след рикошет, но мароканецът Сайбари бързо върна преднината на Байерн в 21-вата минута – този път след асистенция на Олисе.

През второто полувреме френската звезда Олисе реализира дузпа в стил „Паненка“, а влезлият като резерва Алфонсо Дейвис засече центриране на Ленарт Карл, преди сам да асистира на Натаниел Браун. В добавеното време Давид Сантос оформи крайното 6:1 за Байерн, в чиито редици липсваше и полузащитникът Йозуа Кимих заради смъртта на баща си.

Жребият за осминафиналите ще се тегли на 1 ноември, а мачовете ще се изиграят на 1 и 2 декември.