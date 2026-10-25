Байерн Мюнхен се върна на върха в Бундеслигата с успех над Фрайбург

Байерн Мюнхен победи Фрайбург с 3:1 в мач от 7-ия кръг на Бундеслигата. Шампионът на Германия се върна на върха в класирането.

Гостите откриха резултата на стадион "Европа-Парк" във Фрайбург в 16-ата минута. Майкъл Олисе изведе Дайо Упамекано сам срещу вратаря и централният защитник завърши контраатака по учебник.

В края на първото полувреме баварците удвоиха преднината си. Натаниъл Браун изведе Серж Гнабри в наказателното поле и фланговият футболист прокара топката между краката на Мио Бакхаус за 2:0.

След почивката домакините стигнаха до почетен гол. В опит да блокира удар на противников играч, Том Бишоф изпрати топката в собствената си врата.

В последната минута на добавеното време Майкъл Олисе оформи крайния резултат. Мио Бакхаус бе напуснал голлинията си, в търсене на изравнителен гол. Вратарят загуби топката в средата на терена, а полузащитникът я изпрати в опразнената врата.

Байерн Мюнхен оглавява класирането с актив от 17 пункта. Фрайбург остава на 3-ата позиция в подреждането с 13 точки.