България даде отпор на Испания за едно полувреме

Първо разочарование за състава на Таня Гатева във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027.
Българският национален отбор за жени допусна първо разочарование във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Селекцията на Таня Гатева отстъпи пред Испания с 64:85 в среща от втория кръг, изиграна в "Арена СамЕлион". Българките дадоха сериозен отпор на действащия бронзов медалист от Мондиала в Берлин тази година, особено през първото полувреме, но през второто картината се промени и съставът на Мигел Мендес реши всичко след 47:27 за втори пореден успех в пресявките. Освен това българският тим направи 23 грешки срещу 16 за испанския отбор.
В залата присъстваха новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол в лицето на Константин Папазов, както и Елиза Агилар, която е начело на испанската централа. Освен това двубоят бе изгледан от Петкана Макавеева, Нина Хадижянкова и Ваня Дерменджиева.
Срещу името на "лъвиците" личат една победа и една загуба във временното класиране, а испанките имат пълен актив от два успеха. На 17 ноември (вторник) България ще има визита на Чехия, докато Испания ще гостува на Хърватия.
В залата присъстваха новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол в лицето на Константин Папазов, както и Елиза Агилар, която е начело на испанската централа. Освен това двубоят бе изгледан от Петкана Макавеева, Нина Хадижянкова и Ваня Дерменджиева.
Акцентът падна основно под коша в откриващите минути, преминали в агресивна защита и поделено надмощие. Постепенно Радостина Христова и Алба Торенс излязоха на сцената, като първата бе в основата на точката актив за домакините в края на встъпителния период. Тенденцията, свързана със здравата игра в дефанзивен план, превърна честата смяна на водачеството в запазена марка и в следващата десетка, но Иляна Мартин се погрижи испанките да се оттеглят при 38:37 в съблекалнята.
Размяната на серии беляза старта на третата част и остави баланса на силите изравнен. Впоследствие по-доброто раздаване на топката, комбинирано с бързата игра в офанзивен план, даде тон на „Ла Фурия“ за 10-точков аванс след 30 минути игрово време.
Борислава Христова бе познатият лидер на България със своите 15 точки. Кайла Хилсман остави на сметката си 13 и 11 борби, Радостина Христова се разписа с 11 точки. Гергана Иванова наниза 10.
Ияна Мартин изригна за Испания с 26 точки, допълнени от 5 асистенции и 7 откраднати топки. Ракел Карера регистрира 17 и 6 борби, Алба Торенс реализира 10.