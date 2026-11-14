България даде отпор на Испания за едно полувреме

Българският национален отбор за жени допусна първо разочарование във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Селекцията на Таня Гатева отстъпи пред Испания с 64:85 в среща от втория кръг, изиграна в "Арена СамЕлион". Българките дадоха сериозен отпор на действащия бронзов медалист от Мондиала в Берлин тази година, особено през първото полувреме, но през второто картината се промени и съставът на Мигел Мендес реши всичко след 47:27 за втори пореден успех в пресявките. Освен това българският тим направи 23 грешки срещу 16 за испанския отбор.

В залата присъстваха новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол в лицето на Константин Папазов, както и Елиза Агилар, която е начело на испанската централа. Освен това двубоят бе изгледан от Петкана Макавеева, Нина Хадижянкова и Ваня Дерменджиева.

Срещу името на "лъвиците" личат една победа и една загуба във временното класиране, а испанките имат пълен актив от два успеха. На 17 ноември (вторник) България ще има визита на Чехия, докато Испания ще гостува на Хърватия.

В залата присъстваха новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол в лицето на Константин Папазов, както и Елиза Агилар, която е начело на испанската централа. Освен това двубоят бе изгледан от Петкана Макавеева, Нина Хадижянкова и Ваня Дерменджиева.

Акцентът падна основно под коша в откриващите минути, преминали в агресивна защита и поделено надмощие. Постепенно Радостина Христова и Алба Торенс излязоха на сцената, като първата бе в основата на точката актив за домакините в края на встъпителния период. Тенденцията, свързана със здравата игра в дефанзивен план, превърна честата смяна на водачеството в запазена марка и в следващата десетка, но Иляна Мартин се погрижи испанките да се оттеглят при 38:37 в съблекалнята.

Размяната на серии беляза старта на третата част и остави баланса на силите изравнен. Впоследствие по-доброто раздаване на топката, комбинирано с бързата игра в офанзивен план, даде тон на „Ла Фурия“ за 10-точков аванс след 30 минути игрово време.

Борислава Христова бе познатият лидер на България със своите 15 точки. Кайла Хилсман остави на сметката си 13 и 11 борби, Радостина Христова се разписа с 11 точки. Гергана Иванова наниза 10.

Ияна Мартин изригна за Испания с 26 точки, допълнени от 5 асистенции и 7 откраднати топки. Ракел Карера регистрира 17 и 6 борби, Алба Торенс реализира 10.