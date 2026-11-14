БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как...
Чете се за: 14:15 мин.
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 01:35 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България даде отпор на Испания за едно полувреме

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Запази

Първо разочарование за състава на Таня Гатева във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027.

българия испания евробаскет 2027 квалификации жени
Снимка: fiba.com
Слушай новината

Българският национален отбор за жени допусна първо разочарование във втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Белгия и Финландия. Селекцията на Таня Гатева отстъпи пред Испания с 64:85 в среща от втория кръг, изиграна в "Арена СамЕлион". Българките дадоха сериозен отпор на действащия бронзов медалист от Мондиала в Берлин тази година, особено през първото полувреме, но през второто картината се промени и съставът на Мигел Мендес реши всичко след 47:27 за втори пореден успех в пресявките. Освен това българският тим направи 23 грешки срещу 16 за испанския отбор.

В залата присъстваха новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол в лицето на Константин Папазов, както и Елиза Агилар, която е начело на испанската централа. Освен това двубоят бе изгледан от Петкана Макавеева, Нина Хадижянкова и Ваня Дерменджиева.

Срещу името на "лъвиците" личат една победа и една загуба във временното класиране, а испанките имат пълен актив от два успеха. На 17 ноември (вторник) България ще има визита на Чехия, докато Испания ще гостува на Хърватия.

В залата присъстваха новоизбраният президент на Българската федерация по баскетбол в лицето на Константин Папазов, както и Елиза Агилар, която е начело на испанската централа. Освен това двубоят бе изгледан от Петкана Макавеева, Нина Хадижянкова и Ваня Дерменджиева.

Акцентът падна основно под коша в откриващите минути, преминали в агресивна защита и поделено надмощие. Постепенно Радостина Христова и Алба Торенс излязоха на сцената, като първата бе в основата на точката актив за домакините в края на встъпителния период. Тенденцията, свързана със здравата игра в дефанзивен план, превърна честата смяна на водачеството в запазена марка и в следващата десетка, но Иляна Мартин се погрижи испанките да се оттеглят при 38:37 в съблекалнята.

Размяната на серии беляза старта на третата част и остави баланса на силите изравнен. Впоследствие по-доброто раздаване на топката, комбинирано с бързата игра в офанзивен план, даде тон на „Ла Фурия“ за 10-точков аванс след 30 минути игрово време.

Борислава Христова бе познатият лидер на България със своите 15 точки. Кайла Хилсман остави на сметката си 13 и 11 борби, Радостина Христова се разписа с 11 точки. Гергана Иванова наниза 10.

Ияна Мартин изригна за Испания с 26 точки, допълнени от 5 асистенции и 7 откраднати топки. Ракел Карера регистрира 17 и 6 борби, Алба Торенс реализира 10.

#Квалификации за Евробаскет 2027 - жени #Национален отбор на Испания по баскетбол за жени #Български национален отбор по баскетбол за жени

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
1
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде много с опозицията, а не с проблемите и решенията
3
Татяна Дончева: "Прогресивна България" се занимава твърде...
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да има няколко обвиняеми, но и разследването може да приключи без нито един
4
Следователят за катастрофата на „Тракия“: Възможно е да...
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на „Тракия“
5
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
6
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
5
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Баскетбол

Черно море се върна на победния път с успех над Политехника
Черно море се върна на победния път с успех над Политехника
Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“ Петър Хубчев, Дончо Донев и Борислава Христова в „Арена спорт“
Чете се за: 00:40 мин.
Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията срещу Испания Таня Гатева определи състава на България за евроквалификацията срещу Испания
Чете се за: 01:25 мин.
Клипърс шокираха Оклахома с обрат в последните минути Клипърс шокираха Оклахома с обрат в последните минути
Чете се за: 02:47 мин.
Сан Антонио разгроми Голдън Стейт с 38 точки разлика за 11-а поредна победа Сан Антонио разгроми Голдън Стейт с 38 точки разлика за 11-а поредна победа
Чете се за: 03:10 мин.
Берое се подсили с ново сръбско попълнение Берое се подсили с ново сръбско попълнение
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект За грешките на светлинните знаци по магистралите ни и как трябва да изглеждат, за да имат ефект
Чете се за: 14:15 мин.
Общество
Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел
Чете се за: 03:42 мин.
Азия
Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж Нови протести и сблъсъци с полицията в Париж
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Надежда за лечение на рака на панкреаса дава иновативно проучване...
Чете се за: 11:22 мин.
У нас
Политически реакции след промяната на кредитния рейтинг на страната...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ