България планира да придобие 57 самоходни гаубици „Сезар“ от Франция

Министерският съвет предлага на Народното събрание да одобри проект за придобиване на 57 самоходни гаубици „Сезар“ калибър 155 мм по линия на европейския инструмент SAFE.

Проектът предвижда закупуването на гаубиците, боеприпаси и спомагателно оборудване за нуждите на Сухопътните войски. Целта е да се повишат възможностите на армията за контрабатарейна борба, огнева поддръжка на сухопътните формирования и поразяване на резервите на противника.

С решението се упълномощава министърът на отбраната да проведе преговори и да подпише споразумения за съвместно придобиване на гаубиците и боеприпасите с френския министър на отбраната.

Новата техника трябва да запълни недостига на способности за артилерийска поддръжка в Сухопътните войски и да допринесе за изпълнението на ангажиментите на България към колективната отбрана на НАТО.