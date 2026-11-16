Правителството одобри споразумение за придобиването на пет зенитно-ракетни системи

Министерският съвет одобри програмно споразумение с Германия за съвместното придобиване на още пет зенитно-ракетни системи IRIS-T SLM по европейския инструмент SAFE.

Споразумението между Министерството на отбраната на България и Федералното министерство на отбраната на Германия, заедно с допълнение към договора с германската компания „Diehl Defence“, предвижда реализацията на проекта за доставка на системите.

Целта е да се повишат способностите на Военновъздушните сили за противовъздушна отбрана в съответствие с изискванията на средата за сигурност.

Правителството предлага споразумението да бъде ратифицирано със закон от Народното събрание.