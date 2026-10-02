България посреща тленните останки на цар Самуил на 3 октомври

Повече от 1000 години след смъртта си цар (997 - 1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщиха от правителствената пресслужба.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад "Княз Александър I Батенберг" в София същия ден.

След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад "Княз Александър I Батенберг" около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет "Спартан". От летище "Васил Левски" – София до площад "Княз Александър I Батенберг" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония "България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Съгласно постигнатото споразумение единствено двете обществени телевизии на България и Гърция ще имат възможност да отразят на място в Музея на византийската култура в Солун това историческо събитие. Във връзка с това Българската национална телевизия ще осигури сигнал в реално време за българските медии, желаещи да отразят събитието.

БНТ ще осигури също така сигнал в реално време от придвижването на кортежа с тленните останки на цар Самуил до площад "Княз Александър I Батенберг", както и от църквата "Света София". Във връзка с ограниченото пространство, в базиликата ще бъде допуснат единствено екип на БНТ.

Техническа информация ще бъде публикувана на интернет страницата на БНТ.