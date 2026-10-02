БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил
В развитие

БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ЦАР САМУИЛ

България посреща тленните останки на цар Самуил на 3 октомври

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
7527
Чете се за: 03:07 мин.
Запази

Държавната церемония ще се състои на площад "Княз Александър I" в София

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Повече от 1000 години след смъртта си цар (997 - 1014 г.) Самуил се завръща у дома – в България, на чиято свобода и независимост той посвещава своя живот. Тленните останки на един от най-прочутите средновековни владетели на България ще бъдат предадени на българската държава на 3 октомври, на официална церемония в Музея на византийската култура в Солун, в присъствието на министър-председателя Румен Радев и на гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, съобщиха от правителствената пресслужба.

България ще посрещне тленните останки на своя цар с държавна церемония на площад "Княз Александър I Батенберг" в София същия ден.

След навлизане в българското въздушно пространство, военнотранспортният самолет "Спартан", пренасящ тленните останки на цар Самуил, ще бъде прехванат и ескортиран от две двойки изтребители МиГ-29 и F-16. Формацията ще прелети над площад "Княз Александър I Батенберг" около 12.30 часа. Изтребителите повторно ще прелетят над площада след кацането на транспортния самолет "Спартан". От летище "Васил Левски" – София до площад "Княз Александър I Батенберг" тленните останки на цар Самуил ще бъдат пренесени от Българската армия.

В рамките на държавната церемония "България посреща цар Самуил" министър-председателят Румен Радев ще произнесе слово. При изпълнението на химна на България ще отекнат 21 артилерийски салюта.

Церемонията ще продължи с шествие до църквата "Света София", където гражданите ще имат възможност да отдадат почит пред тленните останки на цар Самуил и ще бъде отслужен трисагий.

Съгласно постигнатото споразумение единствено двете обществени телевизии на България и Гърция ще имат възможност да отразят на място в Музея на византийската култура в Солун това историческо събитие. Във връзка с това Българската национална телевизия ще осигури сигнал в реално време за българските медии, желаещи да отразят събитието.

БНТ ще осигури също така сигнал в реално време от придвижването на кортежа с тленните останки на цар Самуил до площад "Княз Александър I Батенберг", както и от църквата "Света София". Във връзка с ограниченото пространство, в базиликата ще бъде допуснат единствено екип на БНТ.

Техническа информация ще бъде публикувана на интернет страницата на БНТ.

#церемония по посрещане #костите на цар Самуил #Цар Самуил

Водещи новини

БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар Самуил в България
БНТ единствена проследи на живо цялото историческо завръщане на Цар...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
"Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил "Бяхме последният ескорт на нашия цар": БНТ с ексклузивни кадри от "Спартана", транспортирал останките на Самуил
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил С почит и преклонение: В сърцето на София българите посрещнаха тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
"Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път "Той умира от състрадание и любов към българския народ": България изпрати цар Самуил в последния му път
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
„Самуил в Христа Бога цар на българите“: От днес...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
"Ню Йорк Таймс": Американски милиардер е водещ кандидат...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Отвориха за движение АМ "Тракия" след тежката катастрофа...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Зеленски: Украйна ще удвои ударите си по руските рафинерии, но няма...
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ