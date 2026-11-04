България ще участва с 35 кикбоксьори на европейското за мъже и жени в Скопие

България отива с 35 кикбоксьори с 48 заявки (46 индивидуални и 2 отборни) на европейското първенство за мъже и жени в Скопие (Република Северна Македония). Шампионатът на Стария континент започва на 6 ноември.

В татами дисциплините Пойнт файтин, Лайт контакт и Кик лайт българските заявки са 35. При мъжете ще вземат участие български представители в 21 категории, а при жените в 12. Българските отбори ще се включат и в отборните надпревари в стил Пойнт файтинг. В мъжкия турнир тимът е в състав Виктор Грозданов, Кристиян Милушев и Николай Петров. При жените се включват Христина Андонова, Калина Бояджиева и Моника Петкова.

В ринговите дисциплини участие ще вземат 13 кикбоксьори в стиловете Фул контакт, Лоу кик и К1.

12 треньори ще подготвят състезателите в Скопие. От българска страна WAKO (Световната кик-бокс асоциация) одобри 8 съдии - 5 в татами дисциплините и 3 на ринга.

Водач на делегацията е президентът на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай Марио Иванов.