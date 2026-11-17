Юношеският национален отбор на България до 17 години завърши участието си в първия квалификационен кръг за Европейското първенство през 2027 г. с убедителна победа с 4:1 над Андора.

Възпитаниците на селекционера Светослав Петров демонстрираха превъзходство и заслужено стигнаха до успеха си в квалификационна група 6.

Българските национали започнаха отлично срещата и поведоха още в 4-ата минута с попадение на Александър Никифоров. В 37-ата минута Николай Неделчев удвои преднината от дузпа и двата отбора се оттеглиха на почивката при резултат 2:0.

В 66-ата минута Андора намали изоставането си след автогол на Михаил Янакиев, но младите „лъвове“ не допуснаха нови попадения. В заключителните минути България затвърди превъзходството си с още две попадения. В 82-ата минута Митрушев възстанови аванса от два гола, а в 89-ата Виктор Иванов оформи крайното 4:1.

С този успех България събра 4 точки от трите си срещи в групата. В първия двубой националите отстъпиха с 1:3 на Сърбия, а във втория показаха характер и завършиха 1:1 срещу домакина Португалия. Точката срещу португалците бе спечелена след изравнително попадение на Петър Петров в 74-ата минута.

Така българският тим приключи участието си в квалификационния турнир с една победа, едно равенство и една загуба, като отбеляза общо 6 попадения.

Андора U17 – България U17 1:4

Голмайстори: 0:1 Александър Никифоров (4'), 0:2 Николай Неделчев (37', дузпа), 1:2 Михаил Янакиев (66', автогол), 1:3 Митрушев (82'), 1:4 Виктор Иванов (89').

Стартов състав на България: Умут Бекиров, Виктор Иванов, Антон Даскалов, Мартин Кузманов (капитан), Михаил Янакиев, Георги Цепов, Николай Неделчев, Кирил Костадинов, Александър Никифоров, Илия Антонов, Петър Петров.

Селекционер: Светослав Петров.