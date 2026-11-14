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България U19 измъкна равенство срещу Латвия и запази първото място в групата

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Спорт
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Даниел Манолев донесе точката на младите "лъвчета“ с гол в 86-ата минута, а победа срещу Молдова ще им осигури продължаване напред в европейските квалификации

България U19 измъкна равенство срещу Латвия и запази първото място в групата
Снимка: Startphoto.bg
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Юношеският национален отбор на България до 19 години завърши наравно 1:1 срещу Латвия във втория си мач от група Б4 на Лига Б в квалификациите за eвропейското първенство. Двубоят се проведе на стадион "Берое“ в Стара Загора, а късно попадение на Даниел Манолев позволи на българския състав да запази лидерската си позиция.

Гостите започнаха по-добре и поведоха още в шестата минута. Артьомс Бутрикс получи подаване от Ансис Витинш в наказателното поле и с точен удар в горния десен ъгъл преодоля Огнян Владимиров за 0:1.

След допуснатото попадение българските национали постепенно изравниха играта и създадоха няколко добри възможности пред противниковата врата. В 30-ата минута Марто Бойчев стреля опасно покрай гредата, а малко по-късно Калоян Божков пропусна отличен шанс, след като остана сам срещу вратаря на Латвия. До почивката Емилиян Гогев и Емануил Няголов също опитаха удари, но Нилс Балагушс се намеси успешно.

През второто полувреме България продължи да търси изравняването. Алекс Тунчев отправи удар с глава след центриране от свободен удар, но латвийският страж спаси. Последваха нови опити на Атанасиос Туфас и Няголов, които също не доведоха до промяна в резултата.

Усилията на младите "лъвчета“ дадоха резултат в 86-ата минута. Даниел Манолев овладя топката в наказателното поле и със силен удар по земя я изпрати в мрежата, оформяйки крайното 1:1.

След равенството България остава начело в групата с четири точки, колкото има и Латвия, но с по-добра голова разлика. На третото място е Молдова, която постигна убедителна победа с 5:0 над Гибралтар в Сливен.

В последния си двубой от квалификациите българският тим ще се изправи срещу Молдова на 17 ноември (вторник) от 14:30 часа, отново на стадион "Берое“ в Стара Загора.

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#Латвия U19 #България U19 футбол

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