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България разгроми Гибралтар на старта на европейските квалификации за юноши до 19 години

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Спорт
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Емилиян Гогев отбеляза хеттрик за убедителния успех на младите "лъвчета“, водени от Тодор Янчев

българия разгроми гибралтар старта европейските квалификации юноши години
Снимка: Startphoto.bg
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Юношеският национален отбор на България до 19 години започна с категорична победа участието си във втория кръг на квалификациите за eвропейското първенство. Възпитаниците на Тодор Янчев разгромиха Гибралтар с 6:0 на стадион "Берое“ в Стара Загора в първия си двубой от група Б4 на Лига Б.

В герой за българския състав се превърна Емилиян Гогев, който реализира хеттрик още през първото полувреме. По едно попадение добавиха Алекс Тунчев, Даниел Манолев и Кристиян Горянов.

Двубоят започна с минута мълчание в памет на жертвите от катастрофите на автомагистрала "Тракия“ от предишния ден. Българските национали излязоха на терена с черни ленти на ръкавите.

Домакините наложиха превъзходството си още от първите минути и откриха резултата в 9-ата минута. Емануил Няголов проби по десния фланг и центрира към непокрития Гогев, който се разписа с удар от въздуха.

Девет минути по-късно двамата отново комбинираха успешно, като Няголов асистира за второто попадение на Гогев, този път с глава от близка дистанция.

В 25-ата минута Алекс Тунчев увеличи преднината на България на 3:0, след като засече с глава подаване на Гогев при разбъркване в наказателното поле.

До почивката младите „лъвчета“ стигнаха и до четвърто попадение. В 36-ата минута Даниел Манолев изведе Калоян Божков, който подаде към Гогев, а нападателят оформи своя хеттрик.

България запази инициативата и през втората част. В 63-ата минута Даниел Манолев се разписа с удар извън наказателното поле за 5:0.

Гостите създадоха първата си сериозна възможност в 73-ата минута, когато Джонатан Роуботъм стреля от добра позиция, но вратарят Огнян Владимиров се намеси успешно.

Крайното 6:0 оформи появилият се като резерва Кристиян Горянов, който се разписа с удар от границата на наказателното поле в 79-ата минута.

В другата среща от групата Латвия победи Молдова с 3:1 в Сливен. Следващият двубой на България е срещу Латвия на 14 ноември от 16:00 часа, отново на стадион "Берое“ в Стара Загора.

За да продължи към третия кръг на европейските квалификации, българският тим трябва да завърши на първо място в групата си.

#Квалификации за европейско първенство по футбол за младежи до 19 г. #Гибралтар U19 #България U19 футбол

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