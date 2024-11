Барбора Крейчикова с първа победа на сингъл на Финалния турнир на WTA

Барбора Крейчикова (Чехия) постигна първи успех на сингъл във Финалния турнир на Женската тенис асоциация (WTA) в Рияд (Саудитска Арабия) с награден фонд 15,25 милиона долара.

Поставената под №8 шампионка от Уимбълдън Крейчикова надделя над шестата Джесика Пегула (САЩ) с 6:3, 6:3 в среща от втория кръг на Оранжевата група на надпреварата на твърда настилка, в която участват осемте най-добри състезателки през сезона.

Двубоят започна равностойно, но след 2:3 чехкинята взе осем от следващите девет гейма по пътя си към крайния успех след 69 минути игра. С това тя запази шансове за класиране на полуфиналите, докато Пегула допусна второ поражение, с което се прости с шансовете си да продължи в елиминациите.

