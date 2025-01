Барселона се справи безпроблемно с четвъртодивизионен отбор за Купата на Краля

Отборът на Барселона се класира за осминафиналите в турнира за Купата на Испания, след като победи с 4:0 като гост четвъртодивизионния Барбастро от провинция Арагон.

Роберт Левандовски вкара два гола за гостите, по един добавиха Ерик Гарсия в началото на срещата и Пабло Торе в 71-ата минута. Каталунците трябваше да излязат от обръча на новините извън терена, след като стана ясно, че Дани Олмо и Пау Виктор не могат да бъдат картотекирани. И за разлика от миналата година, те не подцениха ситуацията и доминираха през цялото време.

Рафиня получи почивка преди отпътуването на север, а Лаямин Ямал и Феран Торес не са на разположение, което даде възможност на Тони Фернандес да влезе на мястото на Пабло Торе.

Още като пристигнаха в хотел "Монсон" футболистите и треньорът Ханзи Флик бяха атакувани за автографи и снимки, а на стадиона в Алто Арагонезе нямаше нито едно свободно място от всичките 5500. Ерик Гарсия откри резултата с глава, а Пабло Торе изработи още два и завърши серията от четири попадения.

В Алмерия местният отбор от Сегунда дивисион постигна изключително категорична победа с 4:1 над Севиля, като три гола вкара 27-годишният колумбиец Луис Суарес.

