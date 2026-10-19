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Безредици във Франция: Еманюел Макрон призова за ред и спокойствие

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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По света
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Снимка: БТА
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Министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нунес е подал оставка след безредиците във Франция. Тя обаче не е приета от президента Еманюел Макрон с аргумент, че вътрешното министерство трябва да се справи с мародерите. Правителството провежда кризисна среща, а асоциацията на френските кметове призова за събирания пред кметствата на обяд като израз на недоволство срещу агресията и вандализма. В обръщение към нацията Макрон обеща решителни действия срещу насилието и призова за спокойствие.

Нищо не оправдава насилието - с тези думи Еманюел Макрон се обърна към французите след погромите във Франция през уикенда.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Всички ние изпитваме гняв и срам, да видим улиците на градовете ни така опустошени е непоносимо.“

В 10-минутно обръщение към нацията в неделя вечер Макрон посочи крайнолеви активисти като виновници за насилието, нападенията срещу полицията и обществени сгради.

Еманюел Макрон, президент на Франция: „Гледайки тези кадри, всички си зададохме въпроса: какво им е минавало през ума? Как е възможно французи да причинят това на Франция? Тези, които са извършили грабежи, ще трябва да платят за щетите, а онези, които са се опитали да съборят Републиката, ще бъдат подведени под отговорност.“

Френският президент подчерта, че трябва да се прави разграничение между легитимните искания на мирно протестиращите и хората, които разрушават и ограбват. Обяви редица мерки, сред които и забрана на определени събирания, ако е необходимо. Видео обръщение направи и крайнодясната кандидатка за президент Марин льо Пен. Общественото недоволство срещу високите разходи за живот и лошите условия в училищата са били използвани от политически сили, които насърчават хулигани да сеят хаос в градовете на Франция, каза Льо Пен.

Марин льо Пен, лидер на „Национален сбор": „Насилието не е мнение. Разрушението не е форма на изразяване. Хаосът не може да бъде визия за Франция.“

Снимки: БТА

Нарастващият дълг на Франция, слабата икономика и политическата безизходица нагнетяват обществено напрежение, предупреждават икономисти.

Вероник Риш-Флорес, икономист: „Предприятията и домакинствата се борят с енергийни сътресения, спад на покупателната способност, значителна загуба на конкурентоспособност и скок на разходите за финансиране. Мащабът е значителен.“

Над половин милион души излязоха по улиците на Франция в събота. Близо 2400 са арестувани, около хиляда полицаи са ранени. Наблюдатели подчертават, че в обръщението си снощи Макрон нито веднъж не спомена тежко пострадалите при сблъсъците демонстранти. Въпреки сложната ситуация, Макрон не отмени днешното си пътуване до Близкия изток.

#Марен льо Пен #безредици #Еманюел Макрон #протести #Франция #Париж

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