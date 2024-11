Безупречен Яник Синер спечели Финалния турнир на ATP в Торино без да загуби сет

Яник Синер постигна победа №70, за да извоюва осмата си титла за календарната 2024 година. Световният номер 1 спечели Финалния турнир на ATP пред домашна публика в Торино, след като на финала се наложи над Тейлър Фриц с 6:4, 6:4 за час и 24 минути.

THE UNDEFEATED ITALIAN KING



In front of his adoring public, World No. 1 @janniksin becomes the first Italian to capture the Nitto ATP Finals title, defeating Fritz 6-4 6-4!!!#NittoATPFinals pic.twitter.com/fObgL0n4U9