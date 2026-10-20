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БФС наказа 13 клуба след мачовете от Купата на България

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Спорт
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Най-сериозна е глобата на Левски – 3235 евро.

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13 клуба получиха наказания от БФС след мачовете от 1/16-финалите в турнира за Купата на България, които се играха от петък до неделя през изминалата седмица. Най-сериозна е глобата на Левски – 3235 евро, наложена по два члена от Дисциплинарния правилник.

1622 евро трябва да плати пък втородивизионния Вихрен (Сандански) – също както и „сините“ заради провинения на привържениците си. Лудогорец (Разград) ще трябва да внесе 775 евро в касата на БФС.

Провинения на ръководители – като това на Денис Хасан от Спартак (Пловдив), пък са редуцирани заради аматьорския статут на клуба, а също така могат да бъдат и обжалвани пред Апелативната комисия на БФС.

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от Дисциплинарния правилник (ДП) /2026/2027/ – Дисциплинарната комисия (ДК) наказва ОФК "Янтра 2019" гр. Габрово с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
За хвърлена димка на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 260 евро.
За използване на димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 260 евро.
За изстреляна ракета, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Вихрен" гр. Сандански с имуществена санкция в размер на 1025 евро.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Локомотив" гр. Горна Оряховица с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/, ДК наказва ФК "Рилски спортист 2011" гр. Самоков с имуществена санкция в размер на 260 евро.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Академик" гр. Свищов с имуществена санкция в размер на 38.75 евро.
За възпламеняване на бомбички в сектора, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/, ДК наказва ОФК "Академик" гр. Свищов с имуществена санкция в размер на 130 евро.
За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 260 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 387.50 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец 1945" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Черноморец 1919" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Черноморец 1991" гр. Бургас с имуществена санкция в размер на 387.50 евро.
За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Спартак 1947" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 257.50 евро.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ОФК "Спартак" гр. Плевен с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За хвърлени факли на пистата, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро.
За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Етър" гр. Велико Търново с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

Подлежащи на обжалване
За обиди и опит за саморазправа с длъжностни лица на футболната среща от Денис Хасан – член на съвета на директорите на ПФК "Спартак 1947" гр. Пловдив на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Спартак 1947" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 3000 евро. На основание чл. 42, ал. 3 от ДП /2026/2027/ имуществената санкция се редуцира на 750 евро.
Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

#Български футболен съюз (БФС)

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