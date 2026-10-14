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БФС наказа Стефано Сенси за един мач

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Чете се за: 06:57 мин.
Спорт
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Футболистът на ЦСКА отнесе и парична глоба.

БФС наказа Стефано Сенси за един мач
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Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз наложи наказание от един мач и глоби със 160 евро племейкъра на ЦСКА Стефано Сенси.

Бившият италиански национал получи червен картон в дербито с ЦСКА 1948, като бе изгонен за два жълти картона.

Ето и всички решение на Дисциплинарната комисия:

"Решения - 13.10.2026 г.

Отложени за разглезждане инциденти от Втори предварителен кръг за Купа на България от срещата ФК „Родопа“ Смолян – ФК „Несебър“ Бургас

Втори предварителен кръг за Купата на България

С предупреждения – 70 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП евро
Радослав Александров Узунов ФК „Родопа“ Смолян 3 -

За навлизане на публика на пистата без последствие, на основание чл.37, ал.1, т.1, буква Б, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Родопа" гр. Смолян с имуществена санкция в размер на 130 евро.

За хвърлени множество предмети без последствие, на основание чл.37, ал.1, т.4, буква А, предложение 2 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Родопа" гр. Смолян с имуществена санкция в размер на 257.50 евро.

За хвърлени предмети със последствие и без нараняване , на основание чл.37, ал.1, т.4, буква Б, предложение 3 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Родопа" гр. Смолян с предупреждение за лишаване от домакинство и имуществена санкция в размер на 257.50 евро.
По доклад за обиди на длъжностни лица, на основание чл.22, ал.2, буква К, колонка 5, от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Радослав Александров Узунов – състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян със спиране на състезателни права за 1 среща.

Подлежащи на обжалване

По доклад за опит за удар на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, буква Е от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Антонио Атанасов Ласков – състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян със спиране на състезателни права за 4 срещи.

По доклад за нанасяне на удар/ритане/ на длъжностно лица, на основание чл.25 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Антон Бисеров Белюков – състезател на ФК „Родопа“ гр. Смолян със спиране на състезателни права за 6/шест/ месеца считано то 04.10.2026 година.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.


11-ти кръг ППФЛ /Първа Лига/

С предупреждения – 33 състезатели

Със спиране от състезателни права ССП евро
Ангел Симеонов Грънчов ФК „Спартак“ Варна 1 150
Владимир Милетич ПФК „Славия“ София 1 150
Стефано Сенси ПФК „ЦСКА“ София 1 160
Георги Николаев Николов ПФК „Арда“ Кърджали 3 160
Вячеслав Сергийович Велев ПФК „Арда“ Кърджали 1 150

11-ти кръг ППФЛ /Първа Лига/
С предупреждения – Служебни лица ЖК евро
Христо Тодоров Стоев ПФК „Локомотив“ Пловдив - 210
Константин Величков Павлов ПФК „Локомотив“ Пловдив - 210
Огнян Бойков Младенов ФК „ЦСКА 1948“ София - 310

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ФК "Локомотив" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли и димки след приключване на церемонията, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За използване на факли и димки довели до еднократно спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли след приключване на церемонията, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За издигане на плакат с неприемливо съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.
За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.
За възпламеняване на повече от 5 бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. И от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.
За използване на обиден жест след края на срещата, на основание чл. 34, ал.1, т.5, т.9, предложение 4 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Емил Людмилов Варадинов – треньор на вратарите на ФК "ЦСКА 1948" гр. София със забрана за изпълняване на функции за 2 срещи с глоба в размер на 1550 евро.

За неуважително отношение към противниковия отбор – не изписване името на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За използване на факли довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Лудогорец" гр. Разград с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

#Стефано Сенси #Първа лига 2026/2027 #ПФК ЦСКА

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