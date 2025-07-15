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БФС обяви съдийските наряди за първия кръг

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Новият сезон започва на 18 юли в петък от 19:00 часа със срещата между ЦСКА 1948 и Арда.

Георги Кабаков
Снимка: Startphoto.bg
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз сподели нарядите за първия кръг в Първа лига. Новият сезон започва на 18 юли в петък от 19:00 часа със срещата между ЦСКА 1948 и Арда. Тя е поверена на най-добрия съдия на България - Георги Кабаков.

Впечатление прави решението най-интересният двубой през седмицата Ботев Пловдив - ЦСКА, да бъде поверен на Красен Георгиев.

Ето всички наряди на старта:

18 юли 2025 г., петък, 19:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски
СН: Валентин Желев Добрев

18 юли 2025 г., петък, 21:15 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Черно море
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Васил Стоянов Шавов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Стоян Панталеев Арсов
СН: Венцислав Иванов Гаврилов

19 юли 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Лудогорец (Рз) - ПФК Септември Сф
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев

19 юли 2025 г., събота, 22:00 ч.
ПФК Ботев Пд - ПФК ЦСКА (Сф)
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Венцислав Георгиев Митрев
СН: Йордан Костадинов Иванов

20 юли 2025 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Александър Костадинов Костадинов

20 юли 2025 г., неделя, 21:15 ч.
ПФК Левски - ПФК Монтана
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев
СН: Станислав Георгиев Тодоров

21 юли 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Добруджа 1919
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Георги Василев Йорданов

21 юли 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
Спартак 1918 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Тодор Василев Вуков АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Християна Красимирова Гутева
СН: Камен Михайлов Алексиев

*СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

#Първа лига 2025/2026 #Съдийска комисия към БФС

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