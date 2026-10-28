Бившият селекционер на Япония напусна футболната федерация заради разногласия с ФИФА

Бившият селекционер на националния отбор на Япония Такеши Окада подаде оставка като вицепрезидент на Японската футболна асоциация (JFA). Причината за решението му са сериозни разногласия относно действията на ФИФА и събитията около Световното първенство през 2026 година.

Оставката идва седмица след като президентът на Азиатската футболна конфедерация (AFC) шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа обяви подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино начело на ФИФА.

Решението представлява рязка промяна в позицията на азиатската централа, която само три месеца по-рано обвини ФИФА в сериозно нарушаване на доверието заради провален проект, свързан с продажба на дял в състезанията на световната футболна организация.

"Винаги съм вярвал, че спортът трябва да олицетворява почтеност и съм ценял неговото обществено значение. Поредицата от действия около тазгодишното световно първенство обаче се разминава сериозно с личните ми убеждения. Като човек от спорта не мога да приема случващото се“, заяви Окада в официално изявление.

Японският специалист призна, че разбира необходимостта националната федерация да поддържа добри отношения с Азиатската футболна конфедерация, но подчерта, че не може да направи компромис с принципите си.

Джани Инфантино, който ръководи ФИФА от 2016 година, ще се кандидатира за нов мандат през март. Подкрепата на азиатските футболни федерации може да има ключово значение за преизбирането му.

Такеши Окада е сред най-разпознаваемите фигури в японския футбол. Той води националния отбор на страната на Световните първенства през 1998 и 2010 година, като при второто си участие извежда Япония до осминафиналите на Мондиала в Южна Африка.