БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
12
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Бившият селекционер на Япония напусна футболната федерация заради разногласия с ФИФА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Запази

Такеши Окада подаде оставка като вицепрезидент на японската футболна асоциация след противоречия около управлението на световния футбол

Бившият селекционер на Япония напусна футболната федерация заради разногласия с ФИФА
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Бившият селекционер на националния отбор на Япония Такеши Окада подаде оставка като вицепрезидент на Японската футболна асоциация (JFA). Причината за решението му са сериозни разногласия относно действията на ФИФА и събитията около Световното първенство през 2026 година.

Оставката идва седмица след като президентът на Азиатската футболна конфедерация (AFC) шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифа обяви подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино начело на ФИФА.

Решението представлява рязка промяна в позицията на азиатската централа, която само три месеца по-рано обвини ФИФА в сериозно нарушаване на доверието заради провален проект, свързан с продажба на дял в състезанията на световната футболна организация.

"Винаги съм вярвал, че спортът трябва да олицетворява почтеност и съм ценял неговото обществено значение. Поредицата от действия около тазгодишното световно първенство обаче се разминава сериозно с личните ми убеждения. Като човек от спорта не мога да приема случващото се“, заяви Окада в официално изявление.

Японският специалист призна, че разбира необходимостта националната федерация да поддържа добри отношения с Азиатската футболна конфедерация, но подчерта, че не може да направи компромис с принципите си.

Джани Инфантино, който ръководи ФИФА от 2016 година, ще се кандидатира за нов мандат през март. Подкрепата на азиатските футболни федерации може да има ключово значение за преизбирането му.

Такеши Окада е сред най-разпознаваемите фигури в японския футбол. Той води националния отбор на страната на Световните първенства през 1998 и 2010 година, като при второто си участие извежда Япония до осминафиналите на Мондиала в Южна Африка.

#Такеши Окада #Азиатска футболна конфедерация #Национален отбор на Япония по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба
1
ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Финалите на световното първенство по борба
Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за коледните празници, а за Великден го пускат окончателно
2
Движението през тунел "Топли дол" ще бъде възстановено за...
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
3
Председателят на КЕВР: Цените на тока и парното няма да се променят
От утре започва поетапно пускане на парното в София
4
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ)
5
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе...
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи (23%)
6
ЦИК обяви резултата от вота, до урните са отишли 1 525 034 българи...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Световен футбол

МФК Спартак постигна историческа победа на световното първенство по плажен футбол
МФК Спартак постигна историческа победа на световното първенство по плажен футбол
Дирк Каут поема временно Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал Дирк Каут поема временно Фенербахче след раздялата с Исмаил Картал
Чете се за: 01:47 мин.
Чуждестранната преса за Хари Кейн: От образцов професионалист до избор, който не отразява реалността Чуждестранната преса за Хари Кейн: От образцов професионалист до избор, който не отразява реалността
Чете се за: 05:45 мин.
Исмаил Картал напусна Фенербахче след загубата от Галатасарай Исмаил Картал напусна Фенербахче след загубата от Галатасарай
Чете се за: 02:00 мин.
ФИФА започва инспекции на градовете кандидати за домакинство на Мондиал 2030 ФИФА започва инспекции на градовете кандидати за домакинство на Мондиал 2030
Чете се за: 03:02 мин.
Българският шампион по плажен футбол BSC BETVAM София започна със загуба участието си на световното клубно първенство Българският шампион по плажен футбол BSC BETVAM София започна със загуба участието си на световното клубно първенство
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте в четвъртък от 21.00 ч.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“ Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „CONTSHIP JET“
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ) Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 64, търсят се оцелели сред отломките (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Министър Стоянов: Три морски дрона са атакували контейровоза на 21...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027" в Бургас
Чете се за: 10:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ