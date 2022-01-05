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Блъснаха 14-годишно момче на пешеходна пътека в Плевен. Детето е настанено в болница с черепно-мозъчна травма. Срещу водача на лекия автомобил е образувано досъдебно производство.

Шофьор помете мъж и жена на пешеходна пътека в София

Инцидентът е станал на пешеходната пътека на улица "Цар Самуил". Лек автомобил, собственост и управляван от 41-годишен мъж от Плевен, е блъснал пресичащото уличното платно момче.

Пострадалият пешеходец е транспортиран в спешно отделение към УМБАЛ - Плевен от екип на ЦСМП, където е прегледан и е установено, че има черепно-мозъчна травма.

Настанен е за лечение в болнично заведение. Водачът на лекия автомобил е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества с техническо средство и уредът е отчел отрицателни резултати. Работата по случая продължава.