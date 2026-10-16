БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Чете се за: 00:40 мин.
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БНБ: Годишна инфлация до 5.2% в края на 2026 г., 3.1% през 2027 г. и 2.9% през 2028 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Запази

Растежът на БВП ще се забави до 2.8% през 2026 г.

опашка бнб сребърната колекционерска монета преображенски манастир снимки
Слушай новината

Годишната инфлация ще се ускори до 5.2% в края на 2026 г., докато средногодишната инфлация се очаква да възлезе на 4.6% през 2026 г., 3.1% през 2027 г. и 2.9% през 2028 г. Това сочат данните от анализ на БНБ на основните тенденции на развитие в българската икономика.

Прогнозите са на база данни и информация, публикувани към 18 септември 2026 г., както и прогноза за основни макроикономически показатели, изготвена към 21 септември 2026 г.

Реалният растеж на БВП ще се забави до 2.8% през 2026 г. и 2.5% през 2027 г., но ще се ускори до 2.7% през 2028 г.

Според централната банка вътрешното търсене, и най-вече частното потребление, продължава да е основен фактор за нарастването на икономическата активност, докато приносът на нетния износ е отрицателен.

Дефицитът по текущата сметка на България за последните дванадесет месеца към юли се увеличи до най-високото си ниво от 2009 г. насам - 8.1% от БВП.

Условията на пазара на труда в страната остават силно затегнати в исторически план, но през второто тримесечие на годината започнаха да се наблюдават признаци за постепенно охлаждане, допълват от БНБ.

Годишната инфлация, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), се ускори до 5.0% през август 2026 г. спрямо 3.5% през декември 2025 г. Основен принос за ускоряването ѝ имаха енергийните продукти и услугите, като конфликтът в Близкия изток повиши цените на петрола и горивата и увеличи производствените и транспортните разходи на фирмите.

С оглед на повишената несигурност, произтичаща от военния конфликт в Близкия изток, базисният сценарий е допълнен с три алтернативни макроикономически сценария – благоприятен, неблагоприятен и силно неблагоприятен, чиято цел е да илюстрират възможните макроикономически ефекти при реализиране на различни по сила и продължителност шокове върху предлагането и цените на енергийните стоки, пишат още от БНБ.

#растеж на БВП #Инфлация #прогнози #БНБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
1
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
2
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
3
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
4
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
5
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
6
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Финанси

Инфлацията в България достигна 5,6% през септември – втората най-висока в еврозоната
Инфлацията в България достигна 5,6% през септември – втората най-висока в еврозоната
660 евро минимална работна заплата, премиерът - "състоянието на държавата не позволява по-голямо увеличение" 660 евро минимална работна заплата, премиерът - "състоянието на държавата не позволява по-голямо увеличение"
Чете се за: 03:10 мин.
МФ изпрати проектбюджета за 2027 г. до Европейската комисия и Еврогрупата МФ изпрати проектбюджета за 2027 г. до Европейската комисия и Еврогрупата
Чете се за: 02:37 мин.
Одобрени са редът и начинът за определяне на минималната работна заплата Одобрени са редът и начинът за определяне на минималната работна заплата
Чете се за: 02:27 мин.
Приеха Методика за икономическата обоснованост на увеличението на цените Приеха Методика за икономическата обоснованост на увеличението на цените
Чете се за: 02:30 мин.
Правителството одобри проектобюджета за 2027 година Правителството одобри проектобюджета за 2027 година
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Инфлацията в България достигна 5,6% през септември – втората най-висока в еврозоната Инфлацията в България достигна 5,6% през септември – втората най-висока в еврозоната
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Сняг заваля на прохода Шипка (ВИДЕО) Сняг заваля на прохода Шипка (ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на прокурорския син Васил Михайлов Съдът в Кюстендил поиска уточнения от Гърция за екстрадицията на прокурорския син Васил Михайлов
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Иван Шишков: Анексите за мантинелите са надхвърлили с 50%...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-горещия септември от началото на измерванията отчетоха в Испания
Чете се за: 01:47 мин.
По света
На 99 години: "Разходка по крилото на самолет"
Чете се за: 00:47 мин.
По света
БНТ 2 празнува 15 години
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ