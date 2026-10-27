Бохум изхвърли Майнц от Купата на Германия, РБ Лайпциг продължи напред след обрат с човек по-малко

Втородивизионният Бохум поднесе една от изненадите във втория кръг на турнира за Купата на Германия, след като победи с 2:0 елитния Майнц и го отстрани от надпреварата. В същото време РБ Лайпциг преодоля сериозни трудности при гостуването си на третодивизионния Рот-Вайс Есен, но успя да стигне до обрат и победа с 2:1, въпреки че игра с човек по-малко.

Бохум стигна до успеха срещу Майнц с две попадения през второто полувреме. Датският нападател Кристиан Расмусен откри резултата непосредствено след почивката, а в 75-ата минута Филип Хофман удвои преднината на домакините и оформи крайното 2:0.

По този начин Майнц напусна турнира още преди осминафиналите за четвърти пореден сезон. За Бохум победата означава продължаване към третия кръг и възможност за ново успешно представяне срещу съперник от по-висока дивизия.

Далеч по-драматично се разви гостуването на РБ Лайпциг срещу Рот-Вайс Есен. Домакините поведоха още в деветата минута, когато Лукас Бруме се възползва от неточно върната топка на Кастело Лукеба и подхлъзване на вратаря Йорян Ниланд, за да открие резултата.

Проблемите за тима от Бундеслигата се задълбочиха непосредствено преди почивката. Николас Зайвалд получи втори жълт картон и беше изгонен, оставяйки гостите с десет футболисти.

Така РБ Лайпциг се оказа в неблагоприятна ситуация, а напрежението върху старши треньора Мартин Демикелис се увеличи. Аржентинският специалист пое отбора след раздялата с Оле Вернер в края на миналия сезон, въпреки че тогава Лайпциг завърши на трето място в Бундеслигата.

След почивката обаче гостите намериха начин да обърнат развоя на срещата. Решаваща роля изигра появилият се като резерва Кристоф Баумгартнер, който пропусна значителна част от сезона заради контузия.

Австрийският национал отбеляза и двете попадения за Лайпциг през второто полувреме, с което донесе победата с 2:1 и класирането за следващата фаза на турнира.

В друг двубой от втория кръг елитният Аугсбург също трябваше да преодолее сериозна съпротива срещу третодивизионен съперник. Тимът поведе с 2:0 срещу Зоненхоф Гросаспах, но домакините успяха да възстановят равенството.

Въпреки това Аугсбург отново взе инициативата и стигна до победа с 4:2, която му осигури място в третия кръг на надпреварата.

Напред продължава и Айнтрахт Франкфурт, който спечели с 3:1 срещу Хамбургер в сблъсък между два отбора от Бундеслигата.