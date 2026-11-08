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Бока Хуниорс спечели шампионската титла в Аржентина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Титлата е 75-а в историята на клуба.

Бока Хуниорс спечели шампионската титла в Аржентина
Снимка: БТА
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Бока Хуниорс стана шампион на Аржентина по възможно най-драматичния начин. Грандът от Буенос Айрес победи Дефенса и Хустисия с 1:0 на „Ла Бомбонера“ и спечели титлата „Шампион на лигата“ за 2026 година, след като завърши на първо място в общото годишно класиране. Големият герой беше еквадорският нападател Енер Валенсия, който отбеляза победния гол в петата минута на добавеното време.

Преди последния кръг Бока държеше съдбата си в собствените ръце, но преследвачите Росарио Сентрал и Архентинос Хуниорс също имаха шансове за първото място. Победата гарантираше титлата на „синьо-жълтите“.

Последното отличие на Бока беше Суперкупата на Аржентина, спечелена на 1 март 2023 година след победа с 3:0 над Патронато. Новата титла е 75-а в историята на клуба.

Това е и първият шампионски трофей за Бока при управлението на президента Хуан Роман Рикелме. Успехът носи и директно класиране за груповата фаза на Копа Либертадорес през 2027 година.

Росарио Сентрал, без контузения Анхел Ди Мария, изпълни своята задача, побеждавайки Естудиантес (Рио Куарто) с 2:0 пред собствена публика. След последния съдийски сигнал футболистите и привържениците на домакините започнаха да празнуват титлата, но в края преживяха истинска драма.

#ФК Бока Хуниорс

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