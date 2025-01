Борис Бекер защити бившия си възпитаник Новак Джокович след скандала с местен репортер

Носителят на шест титли от Големия шлем и бивш треньор на Новак Джокович Борис Бекер подкрепи сръбския тенисист в позицията му относно изказване на местен журналист по време на Australian Open.

24-кратният шампион от Големия шлем отказа да даде интервю на корта пред телевизията, която отразява турнира и поиска извинение от канал Channel 9 и водещия Тони Джоунс, който го нарече "надценен" и "минало" по време на ефир в Мелбърн Парк, където тълпа от привърженици на сърбина скандираха в негова подкрепа.

Бекер публикува видео от изказването на Джоунс и написа в социалната платформа X:

That’s actually very disturbing behaviour from a tv broadcaster who works for Channel 9 …does he still have a job for the rest of the tournament? https://t.co/QckIDdQmwb