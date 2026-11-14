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Борислава Христова: Свърши ни газта през второто полувреме

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Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
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Капитанът на българския национален отбор по баскетбол за жени призна, че тимът допусна много грешки в нападение при загубата от Испания.

борислава христова атинайкос класираха финала еврокъп
Снимка: БТА
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Капитанът на българския национален отбор по баскетбол за жени Борислава Христова призна, че тимът не е намерил сили, за да се противопостави на Испания през второто полувреме.

Българките отстъпиха на иберийките в мач от втория кръг на квалификациите за Евробаскет 2027 в Самоков.

„Все пак това е Испания - отбор от световна класа. Мисля, че показахме, че сме конкурентоспособни през първото полувреме. Тяхната ротация е от 12 изключително опитни и талантливи състезателки. Свърши ни газта през второто полувреме“, заяви Христова.

Тя посочи, че българският тим е допусна много грешки в нападение, пропусна стрелби и не се справи добре в защита.

Христова отбеляза, че националките са направиха 20 грешки, а Испания е отбор, който наказва дори и най-малките пропуски на съперника.

„Целта ни е да победим Хърватия и Чехия. Разбира се, искахме да изненадаме и Испания. Предстои ни кратка почивка и излизаме за победа“, каза капитанът на българския национален отбор.

Борислава Христова коментира и предстоящата промяна в състава, при която Стефани Костович ще заеме мястото на Кайла Хилсман. Според нея, Костович ще придаде различен облик на играта на отбора, с по-високо темпо, и е готова за предстоящия мач.

Христова подчерта, че шансовете на България за класиране на европейското първенство остават напълно реални. Тя изрази надежда за победа при гостуването на Чехия, която да осигури по-добра позиция на тима преди следващия квалификационен прозорец.

„Нищо не е загубено още. Трябва бързо да се отърсим от случилото се с Испания. Само можем да се учим от испанките, да достигнем това ниво един ден и да надградим“, добави баскетболната националка.

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