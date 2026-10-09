Борусия Дортмунд с първа грешна стъпка за сезона след драматичен срив срещу Вердер

Борусия Дортмунд и Вердер Бремен завършиха 2:2 в драматичен двубой от петия кръг на германската Бундеслига. Домакините изглеждаха сигурни победители след попадения на Даниел Свенсон и Нико Шлотербек, но гостите осъществиха впечатляващо завръщане в заключителните минути чрез Лудовит Рейс и Никлас Фюлкруг.

Срещата на "Сигнал Идуна Парк“ започна с териториално превъзходство на Борусия. Възпитаниците на Нико Ковач контролираха топката и притиснаха съперника, но трудно намираха пространства срещу добре организираната защита на Вердер.

Първата голяма възможност се откри пред гостите в 37-ата минута. Никлас Фюлкруг комбинира с Лудовит Рейс, който се освободи от Нико Шлотербек и стреля опасно, но топката премина на сантиметри от страничната греда.

Две минути по-късно Марсел Забицер беше близо до откриване на резултата след пряк свободен удар от около 30 метра. Австриецът отправи мощен изстрел, който премина на сантиметри от вратата.

В 43-тата минута вратарят на Вердер Карл Хейн направи впечатляващо спасяване. Итън Нуанери изведе Максимилиан Байер сам срещу стража, но естонският национал реагира блестящо и запази нулевото равенство до почивката.

След подновяването на играта Борусия увеличи натиска си. Хейн отново се намеси решително след удари на Нуанери, а в 54-тата минута Фюлкруг пропусна отлична възможност за Вердер, след като остана сам срещу Грегор Кобел, но швейцарският вратар спаси.

В 62-рата минута домакините изпратиха топката в мрежата, но попадението не беше признато. След центриране от корнер удар с глава на Серу Гираси беше изчистен от голлинията, а Нуанери реализира със зрелищна задна ножица. Съдията Кристиан Дингерт обаче вече беше отсъдил нарушение на Валдемар Антон срещу Фюлкруг.

Натискът на Борусия най-накрая даде резултат в 80-ата минута. След бърза контраатака, започнала с отнета топка от Байер, Гираси намери Фабио Силва, който не успя да отправи чист удар, но топката достигна до Даниел Свенсон. Шведът се хвърли на шпагат и от близко разстояние откри резултата.

Само пет минути по-късно домакините нанесоха втори удар. Джоуи Веерман центрира от ъглов удар, а Нико Шлотербек се извиси над защитниците на Вердер и с глава покачи на 2:0.

При този резултат Борусия изглеждаше на крачка от петата си поредна победа от началото на сезона, но гостите отказаха да се предадат.

В 88-ата минута Лудовит Рейс върна интригата. След грешка при изнасянето на топката Оскар Войчик пресече подаване на Шлотербек, а Рейс се освободи от двама съперници и с удар от около 20 метра, при който топката се отклони от вътрешната страна на гредата, намали на 2:1.

Истинският шок за домакините настъпи във втората минута на добавеното време. Марко Грюл центрира прецизно към наказателното поле, където Никлас Фюлкруг беше оставен непокрит и с глава изравни.

Попадението имаше особена стойност за 33-годишния нападател, който се завърна на "Сигнал Идуна Парк“ като футболист на Вердер и наказа бившия си клуб.

A frustrating finish. https://t.co/ppOTxIk4UD — Borussia Dortmund (@BlackYellow) October 9, 2026

В оставащите минути гостите дори потърсиха пълния обрат, но Борусия удържа равенството.

Борусия Дортмунд допусна първата си грешна стъпка през новата кампания. След четири последователни победи тимът на Нико Ковач вече има 13 точки от пет мача, като пропусна възможността да изравни клубния рекорд от пет победи в първите пет кръга.

Вердер Бремен продължава положителното си начало на сезона и вече има 8 точки след пет изиграни срещи.