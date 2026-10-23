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Борусия Дортмунд ще награждава феновете, които не използват телефоните си по време на мач

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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Германският клуб въвежда специален режим в мобилното си приложение, който ще носи точки на привържениците за всяка минута без смартфон на трибуните, а най-дисциплинираните ще печелят фланелки и ваучери

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Борусия Дортмунд предприема любопитна инициатива, с която иска да върне пълното внимание на своите привърженици към случващото се на футболния терен.

Германският клуб ще награждава феновете, които прекарват по-малко време пред екраните на мобилните си телефони по време на домакинските срещи. Целта е зрителите да се наслаждават максимално на атмосферата на "Сигнал Идуна Парк“, вместо да се разсейват със социалните мрежи, съобщенията и останалите приложения на своите устройства.

Инициативата е разработена в партньорство с телекомуникационната компания Vodafone и ще бъде въведена още за предстоящия двубой срещу Айнтрахт Франкфурт в Бундеслигата.

Нововъведението носи името "FanModus“ (в превод: "Фен режим“) и ще бъде достъпно чрез официалното мобилно приложение на Борусия Дортмунд. Привържениците, които желаят да се включат, трябва да активират функцията преди началото на срещата, след което приложението ще отчита времето, през което екранът на телефона им остава заключен.

За всяка минута без използване на устройството участниците ще получават точки, които ще се натрупват до края на двубоя. На полувремето режимът може да бъде изключен, а участието в инициативата е напълно доброволно. За да бъде отчетено присъствието на съответния фен на стадиона, приложението трябва да има разрешен достъп до местоположението на устройството.

След последния съдийски сигнал клубът ще обобщава резултатите и ще определя привържениците, събрали най-много точки. Най-дисциплинираните участници ще получават различни награди, сред които официални фланелки на Борусия Дортмунд и ваучери за покупки във фенмагазина. По този начин германският клуб се надява да превърне ограничаването на времето пред екрана в своеобразно състезание между запалянковците, като едновременно с това ги насърчи да участват по-активно в подкрепата за отбора.

Първото изпитание на новата система ще бъде в събота, когато "жълто-черните“ приемат Айнтрахт Франкфурт от 18:30 часа местно време.

От Борусия Дортмунд обясняват, че решението е продиктувано и от резултатите от проучване, според което 63% от футболните привърженици редовно използват мобилните си телефони, докато наблюдават срещи от трибуните. Според ръководството тази тенденция постепенно променя начина, по който хората преживяват футболните двубои, тъй като вниманието им все по-често се насочва към дигиталния свят вместо към случващото се на терена.

Затова клубът иска да насърчи повече истински стадионни моменти, споделени емоции и непосредствена връзка между футболистите и публиката.

Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Карстен Крамер подчерта значението на атмосферата, която повече от 81 000 привърженици могат да създадат на един от най-емблематичните стадиони в Европа. Според него именно колективното преживяване прави футбола толкова специален и не може да бъде заменено от нито една технологична иновация.

"Повече от 81 000 души на стадиона, които пеят, треперят от напрежение и празнуват заедно - това е нещо незаменимо. Именно тези моменти искаме отново да поставим в центъра на вниманието. С Vodafone имаме партньор, който разбира не само какво могат да постигнат технологиите, но и кога е по-добре те да отстъпят на заден план. "FanModus“ изпраща силно послание - глобална технологична компания използва иновациите си, за да защити едно преживяване, което никоя технология не може да замени“, заяви Крамер.

Инициативата представлява интересен обрат в съвременните тенденции във футбола, при които клубовете непрекъснато се стремят да увеличават дигиталната ангажираност на своите привърженици. Вместо да насърчава използването на мобилни приложения по време на срещите, Борусия Дортмунд ще използва собствената си технологична платформа, за да мотивира феновете да оставят телефоните си настрана и да се концентрират върху играта.

Дали новият подход ще постигне желания ефект, предстои да стане ясно, но от клуба се надяват, че повече хора ще изберат да преживяват головете, драматичните моменти и победите непосредствено, вместо през екраните на своите смартфони.

#ФК Борусия Дортмунд #Сигнал Идуна Парк

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