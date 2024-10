Бостън Селтикс надделя над Йокич и Денвър в предсезонен мач между последните двама шампиони на НБА

Шампионът Бостън Селтикс започна подготовката си за новия сезон в Националната баскетболна асоциация с победа над победителите от 22/23 Денвър Нъгетс със 107:103 (25:32, 31:31, 23:17, 28:23). Последните двама носители на трофея "Лари О'Брайън" започнаха с титулярните си петици, но впоследствие дадоха минути на всичките си ротационни играчи.

FRIDAY'S FINAL SCORES



Payton Pritchard's 6 triples lifts the @celtics to the #NBAinAbuDhabi win!



Jayson Tatum: 12 PTS, 3 3PM, 6 REB, 5 AST

Nikola Jokic: 14 PTS, 8 REB, 2 STL

Russell Westbrook: 12 PTS, 3 3PM, 4 REB, 8 AST pic.twitter.com/vjtALcoDfb