Ботев Пловдив мина без проблеми през Черноморец Бургас и продължава на осминафиналите за Купата на България

Ботев Пловдив продължава към осминафиналите в турнира за Купата на България, след като мина без особени проблеми срещу един от лидерите във Втора лига Черноморец Бургас и го победи с 4:0.

За Черноморец това е трето поредно отпадане в турнира за Купата на България на 1/16-финал, след като в предишните два сезона „акулите“ бяха отстранени от Локомотив Пловдив и от Лудогорец. Близо 3000 зрители дойдоха на стадион „Лазур“, но останаха разочаровани от отпадането на местните любимци, които път инкасират първо поражение във всички турнири от 23-и август насам.

Ботев Пловдив пък има шест поредни победи във всички турнири и това е най-дългата серия от 2019-а година насам.

„Канарчетата“ овладяха контрола върху средата на терена и създадоха няколко добри възможности за гол, докато не откриха и резултата в 23-ата минута. Националът Асен Чандъров се измъкна от централните бранители на бургазлии Уенинсон Корея и Яя Драме и прати топката над плонжа на вратаря Георги Аргилашки.

В 38-ата минута дойде и най-добрата ситуация за Черноморец за първата част. Николай Желязков стреля много опасно от наказателното поле, но Даниел Наумов успя да избие в корнер.

Гостите удвоиха преднината си и направиха голяма крачка към крайната победа след почивката. Алберто Салидо вкара с пета от малкото наказателно поле пред безучастните погледи на черноморските защитници след пробив от ляво и пас на Саломон Калу.

Лукас Араужо направи 0:3 в 69-ата минута с удар извън границата на наказателното поле, след като Емил Янчев и Георги Стайков не му попречиха и останаха пасивни на дъгата.

В 78-ата минута Карлос Меоти оформи разгрома на Черноморец с четвърто попадение, след като Мауро Родригеш влезе от дясно, върна успоредна топка на границата на наказателното поле. Меоти чакаше сам срещу Аргилашки и технично прати топката във вратата.