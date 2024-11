Ботик ван де Зандсхулп нанесе последната загуба в кариерата на Рафаел Надал. В мач от четвъртфиналите на Купа Дейвис между Нидерландия и Испания в Малага, номер 80 в света се справи с далеч по-именития си съперник в два сета - 6:4, 6:4 за час и 53 минути.

Двамата разменяха убедително подаванията си в първия сет до 4:4. Тогава при сервис на бившия номер 1 в света, който играеше умело тактиката "сервис-мрежа", се пропука и позволи на своя съперник да пробие, а след това и да затвори частта с 6:4.

Нидерландецът стартира с нов пробив в самото начало на втория сет, а при 3:1 реализира още един, за да се откъсне и да се доближи до победата. Все пак 22-кратният носител на турнири от Големия шлем имаше своите проблясъци и веднага върна един от двата пробива, след 10-минутен гейм, който сякаш изцеди силите му и докрая Ван де Зандсхулп спечели подаванията си за 6:4.

