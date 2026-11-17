Бразилия победи със 7:0 Сингапур във втората си контрола по време на настоящата международна пауза. След като преди няколко дни загуби от Япония (2:3), днес футболистите на Карло Анчелоти нямаха никакви проблеми.

Винисиус Жуниор оформи своя хеттрик до 21-ата минута. До почивката бразилците вкараха още един гол чрез Ендрик.

След подновяването на играта Естевао направи 5:0 в 51-вата минута. След това Раян и автогол на Сухаими оформиха разгромната загуба за домакините, които заемат 149-о място в ранглистата на ФИФА.

Бразилия беше без Рафиня и своя селекционер Карло Анчелоти, които преди няколко дни получиха червени картони при загубата с 2:3 от Япония.