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Бразилия залага на ново поколение за приятелските мачове през ноември

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Световен футбол
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В състава на петкратните световни шампиони попаднаха 15 играчи под 23-годишна възраст.

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Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти продължава да работи по обновяването на националния отбор, като залага на младите футболисти за предстоящите приятелски срещи с Япония и Сингапур през ноември.

В състава на петкратните световни шампиони попаднаха 15 играчи под 23-годишна възраст. Това е ясен знак за намеренията на италианския специалист да подмлади отбора след поредното разочароващо представяне на световно първенство.

Бразилия ще изиграе двата си мача в Сингапур – срещу домакините на 14 ноември, а три дни по-късно ще се изправи срещу Япония.

От треньорския щаб са решили да не викат футболисти от клубове, които са в битката за трофеи в местните първенства. Така Палмейрас, Фламенго и Атлетико Минейро няма да имат свои представители в настоящия състав на „селесао“.

Сред най-разпознаваемите имена в селекцията са Винисиус и Ендрик от Реал Мадрид, Рафиня от Барселона, Габриел Магаляеш и Бруно Гимараеш от Арсенал, Виктор Рейш и Алан от Манчестър Сити, Естевао от Челси и Карлос Аугусто от Интер.

#Карло Анчелоти

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