Бразилия залага на ново поколение за приятелските мачове през ноември

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти продължава да работи по обновяването на националния отбор, като залага на младите футболисти за предстоящите приятелски срещи с Япония и Сингапур през ноември.

В състава на петкратните световни шампиони попаднаха 15 играчи под 23-годишна възраст. Това е ясен знак за намеренията на италианския специалист да подмлади отбора след поредното разочароващо представяне на световно първенство.

Бразилия ще изиграе двата си мача в Сингапур – срещу домакините на 14 ноември, а три дни по-късно ще се изправи срещу Япония.

От треньорския щаб са решили да не викат футболисти от клубове, които са в битката за трофеи в местните първенства. Така Палмейрас, Фламенго и Атлетико Минейро няма да имат свои представители в настоящия състав на „селесао“.

Сред най-разпознаваемите имена в селекцията са Винисиус и Ендрик от Реал Мадрид, Рафиня от Барселона, Габриел Магаляеш и Бруно Гимараеш от Арсенал, Виктор Рейш и Алан от Манчестър Сити, Естевао от Челси и Карлос Аугусто от Интер.