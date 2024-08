Бруно Фернандеш ще продължи да радва Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед няма намерение да се разделя със своя капитан в близко бъдеще. Англичаните ще продължат да разчитат на Бруно Фернандеш, анонсираха тази вечер официално от клуба. Португалецът и „червените дяволи“ удължиха своето сътрудничество до края на сезон 2026/2027. В контракта на полузащитника съществува опция, позволяваща му в тима от Манчестър още една година.

United and @B_Fernandes8: the perfect match



Our captain stays until at least 2027! ️#MUFC