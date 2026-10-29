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BSC BETVAM записа втора победа на световното клубно първенство в Алания

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Спорт
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С четири гола се отличи играещият старши треньор и капитан на отбора Филип Филипов, който вече има 11 попадения и оглавява временното класиране при голмайсторите на турнира. 

BSC BETVAM записа втора победа на световното клубно първенство в Алания
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Българският шампион BSC BETVAM София записа втора победа на световното клубно първенство по плажен футбол в Алания, Турция.

Столичани надделяха над SC Bosnia Teplice от Чехия с резултат 6:4, демонстрирайки характер, класа и непримирим дух.

Началото на двубоя не предвещаваше подобен развой. BSC BETVAM изоставаше с 0:1 в първата част, но играещият старши треньор и капитан на отбора Филип Филипов се разписа на четири пъти, за да донесе победата за своя тим.

Към головото шоу се присъединиха Станислав Суслов и вратарят Нуно Сантош, които отбелязаха по едно попадение за крайното 6:4.

С четирите си гола днес Филип Филипов вече има 11 попадения на световното клубно първенство и оглавява временното класиране при голмайсторите на турнира.

С втората си победа българският шампион затвърди мястото си сред най-достойно представящите се клубове на световното първенство в турския град.

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