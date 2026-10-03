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След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България! *** Премиерът Румен Радев в София: В последното хилядолетие България възкръсна два пъти *** Гърция предаде на България тленните останки на цар Самуил
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Bulgaria Receives Tsar Samuil's Mortal Remains (PHOTOS)
от
БНТ
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14:11, 03.10.2026
EN
Копирано в клипборда
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Снимка: Dessislava Kulelieva, BNT
Photos: Desislava Kulelieva
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