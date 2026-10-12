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Бургаският опит с полигоните за млади шофьори ще бъде приложен в цялата страна

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Транспортният министър съобщи, че корабът „Емил“ вече се намира извън българската икономическа зонa

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Министерството на транспорта и съобщенията ще приложи в национален мащаб успешния опит на община Бургас в изграждането на полигони за безопасно управление на млади водачи. По време на работната среща между министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и кмета на града Димитър Николов беше обсъдена транспортната свързаност на региона.

Специален акцент беше поставен върху подготовката за международния конкурс "Евровизия" по отношение на оптимизирането на транспортна схема за железопътния транспорт и осигуряването на необходимия капацитет от полети за посрещане на гостите. Кметът Николов отчете отличното взаимодействие с министерството, а министър Пеев увери, че местната власт ще получи пълна подкрепа. По този повод министърът отбеляза:

"Примерът, който дава община Бургас, е забележителен и ние ще се постараем да ползваме този добър пример в големите градове на страната, така че да изградим поне шест такива полигони, за да могат младите водачи да упражняват своите умения и да бъдат по-умели."

В рамките на програмата си Георги Пеев инспектира и Бреговия център за управление на корабния трафик. Именно там, пред трафик кулата, транспортният министър информира медиите за актуалната ситуация с морската безопасност и съобщи, че кораба "Емил" вече се намира извън българската икономическа зона и зоната за търсене и спасяване. Той беше успешно изтеглен с турски влекач и е на 65 мили от Босфора.

В трафик центъра министър Пеев се запозна на място с дейността на съвременните системи за дигитализация на пристанищните услуги. Там функционират единната платформа NMSW (National Maritime Single Window) и системата PCS (Port Community System), които заменят бавните административни процедури и елиминират дублирането на данни. Чрез тях комуникацията между корабособствениците, митниците и държавните контролни органи е обединена в една точка, което значително ускорява обработката на кораби и товари.

Операторите демонстрираха пред министър Пеев процеса по контрол и координация на корабоплаването в реално време чрез дигитални навигационни карти. Екипът представи и приложението на специализирания модул MOVER, който дигитализира цялостното планиране на маневрите в пристанището, като се започне от заемането на пилотските места и организацията на влекачите, и се стигне до отчитането на метеорологичната обстановка.

#полигоните #Димитър Николов кмет на Бургас #млади водачи #Георги Пеев

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