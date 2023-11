Челси посреща Нюкасъл, а Уест Хем гостува на Ливърпул в 1/4-финалите на Купата на лигата

Късно снощи бе определен жребият за четвъртфиналите на Купата на лигата.

Шест отбора от Висшата лига ще премерят сили един срещу друг. Челси ще посрещне Нюкасъл на стадион 'Стамфорд Бридж". Отборът с най-много трофеи от надпреварата Ливърпул очаква Уест Хем на "Анфийлд". Другият тим от град Ливърпул - Евертън ще се изправи срещу Фулъм на "Гудисън Парк".

Най-нископоставеният отбор в надпреварата е третодивизионния Порт Вейл, който ще играе срещу водения от Майкъл Карик тим от Чемпиъншип Мидълсбро.

