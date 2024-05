Челси разби Уест Хям и се изкачи до седмата позиция в подреждането, Брайтън удари Астън Вила и остави интрига в борбата за топ 4

Отборът на Челси записа втори последователен успех в английската Висша лига, надигравайки с категоричното 5:0 у дома Уест Хям в среща от 35-ия кръг на първенството.

На своя "Стамфорд Бридж" "сините" откриха резултата след четвърт час игра благодарение на своя лидер Кол Палмър, който реализира 25-ия си гол през кампанията.

До почивката доминацията на състава, воден от Маурисио Почетино, продължи, като със своите попадения Конър Галахър и Нони Мадуеке направиха аванса на Челси класически.

През второто полувреме ситуацията на терена не се промени, а това позволи на Николас Джаксън да се разпише на два пъти, с което оформи и крайното 5:0.

Убедителният успех помогна на "сините" да се изкачат до 7-ата позиция в подреждането с актив от 54 точки, колкото има и тимът на Манчестър Юнайтед, който обаче е с мач по-малко.

