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Черно море се върна на победния път с успех над Политехника

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Спорт
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Варненци постигнаха убедителна домакинска победа.

Черно море Политехника
Снимка: БТА
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Черно море прекъсна серията си от две поредни загуби в НБЛ след успех над новака Политехника с 85:66. Варненският тим имаше проблеми единствено през втория период, спечелен от гостите с 28:21. Победата е четвърта за домакините, докато дупнишкият тим е без спечелен мач и шест поражения. За победителите новото попълнение Борислав Младенов и Андрей Иванов завършиха с дабъл-дабъл – съответно 25 и 10 точки и по 14 борби. За Политехника най-резултатен стана Ландън Гласпър с 26 точки.

Преди началото на срещата с едноминутно мълчание бе почетена паметта на загиналите при катастрофите на магистрала „Тракия“.

Домакините започнаха отлично срещата и за малко повече от 2 минути игра вкараха 8 поредни точки и поведоха с 8:0. С кош на Андрей Иванов около 6 минути и 13 секунди преди края на първия период Черно море дръпна с 9 точки в резултата при 12:3. След 7 минути и 5 секунди игра преднината на домакините стана за първи път двуцифрена – 16:5, отново сред кош на Андрей Иванов. Черно море спечели без проблеми първата четвърт с 20:10. През втората част играта бе по равностойна, но стрелбата и на двата тима бе колеблива. Домакините вкараха първите си точки след около две минути и половина игра, а малко по-късно дръпнаха с повече от 10 точки. С тройка на Любомир Митев малко повече от 2 минути преди почивката Политехника стопи изоставането си до само 3 точки при 32:35, а малко по-късно и до 34:35 след кош на Ландър Гласпър. На полувремето резултатът бе 41:38 за домакините.

След почивката отново Черно море започна по-добре и за по-малко от минута след кош и точно изпълнен фаул от Реми Абел и тройка на Борислав Младенов повече с 47:38. След малко повече от 4 минути игра с тройка на капитана Николай Стоянов домакините отново поведоха с двуцифрен резултат - 54:44. Черно море на два пъти успя да поведе с 16 точки, а преди последния период водеше с 13 точки при 66:53. През последната част домакините нямаха никакви проблеми, поддържаха разлика от около 15 точки и заслужено спечелиха срещата.

В следващия кръг на Националната баскетболна лига Черно море ще гостува на Рилски спортист в Самоков на 22 ноември, а тимът на Политехника приема шампионите от Балкан ден по-рано.

#БК Политехника #БК Черно море

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