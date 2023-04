Чикаго елиминира Далас от борбата за място в плей-ин турнира

Чикаго Булс сложи край на надеждите на Далас Маверикс да участва в плей-ин турнира на Националната баскетболна асоциация (НБА), след като се наложи над тексасци със 115:112 като гост в поредна среща от редовния сезон. Победата на "биковете" гарантира място на Оклахома Сити Тъндър в плей-ин надпреварата между отборите от 7-10-а позиция на Западната конференция.

Голямата звезда на Маверикс Лука Дончич изигра само една четвърт, преди да напусне паркета, а Кайри Ървинг и още четирима други титуляри не взеха участие във важния двубой за тима. Старши треньорът на Далас Джейсън Кид обясни решението за изваждане на Дончич като "организационно". Независимо от решението, Мавс водеха с двуцифрена разлика през второто полувреме, преди доста от резервите на състава да се провалят в края.

Дончич завърши с 13 точки, пет борби и три асистенции, преди да седне на пейката. Маркийф Морис и Маккинли Райт IV също добавиха по 13, с 12 завърши Ей Джей Лоусън, а с по 11 пункта за тексасци се отчетоха Давис Бертанс и Джъстин Холидей.

За Булс, които бяха без ДеМар ДеРозан и Зак Лавин, но вече си бяха гарантирали място в плей-ина, трима баскетболисти достигнаха границата от 20 и повече точки - най-резултатен бе Коби Уайт, който приключи с дабъл-дабъл от 24 пункта и 11 асистенции. Патрик Уилямс добави 23, а Никола Вучевич също се отчете с дабъл-дабъл - 20 точки и 10 борби.

