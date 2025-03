Супер Константин Костадинов остави Тенерифе на победния път в Шампионската лига (ВИДЕО)

Константин Костадинов и Ла Лагуна Тенерифе изковаха пети пореден успех в Топ 16 на Шампионската лига. Българинът и неговите съотборници отказаха Петким с 85:80 в мач от петия кръг в група К.

Костадинов влезе от пейката, но това не го спря да бъде над всички за испанците. Българският национал блесна в офанзивен план и постави личен рекорд по точки в най-силния турнир, организиран от ФИБА. Крилото остави на сметката си с 22 точки, 4 борби, 2 асистенции и 1 открадната топка за 23 минути, в които престоя на паркета.

Баскетболистите на Чус Виодорета продължават да са еднолични лидери във временното класиране с пълен актив от пет победи, като още преди седмица си осигуриха място на четвъртфиналите. Освен това „златисто-черните“ все още не познават вкуса на загубата и могат да се похвалят с десет успеха до този момент в надпреварата.

La Laguna Tenerife go 5-0 in the Round of 16 after a solid win in Türkiye. #BasketballCL pic.twitter.com/3B6CMDBlev