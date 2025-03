Париж отново мечтае за директно класиране в плейофите на Евролигата (ВИДЕО)

Париж сложи край на своето пропадане в Евролигата и отново погледна смело към директно участие в плейофите. Момчетата на Тиаго Сплитер отказаха Армани Олимпия Милано с 92:79 в мач от 30-ия кръг. В "Адидас Арена". французите нанесоха своя удар още през първото полувреме и до края не позволиха на баскетболистите на Еторе Месина да мечтаят за успеха, като по този начин прекъснаха своята негативна серия от три поредни поражения в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Парижани се изкачиха до шестото място във временното класиране със 17 победи и 13 загуби, а италианците се се смъкнаха до деветата позиция с 16 успеха и 14 поражения.

Paris Basketball with a dominating win at home! #EveryGameMatters pic.twitter.com/Hr6fosBLW1

Точните стрелби зад дъгата се оказаха достатъчни за домакините да стартират ударно по пътя към светкавичната двуцифрена разлика. Горещата ръка на Николо Манион накара гостите да се отърсят от шока, но Ти Джей Шортс отвърна на предизвикателството и французите се откъснаха с 4 точки в края на дебютната част.

Тайсън Уорд и Шортс се постараха парижани да държат инициативата в ръцете си и в хода на втория период. Въпреки силното представяне на Манион, който нямаше спиране за италианците, Микаел Янтунен и Шортс направиха така, че тимът от Париж да се изстреля на голямата почивка при 48:37.

Шортс се превърна в главоболие за италианската защита и при откриването на второто полувреме, което даде предпоставки на гостите да останат в ролята на лидери. Последваха нови силни моменти за „червените“, този път дело на Фабиен Козер, а интригата се завърна с пълна сила. Това обаче не спря французите да се откъснат със 7 точки след 30 минути игра.

Causeur sends up a prayer… and IT DROPS!#MotorolaMagicMoments I @Moto I @OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/auVWO02HzM