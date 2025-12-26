БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Йордан Минчев помогна на Кемниц за победа в елита на Германия

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Българският национал отбеляза шест точки.

Йордан Минчев
Снимка: Startphoto.bg
Българският национал Йордан Минчев игра 20 минути при победата на Кемниц гост на Синтаникс с 94:90 (20:26, 30:20, 16:18, 28:26) в двубой от 12-ия кръг на мъжкото баскетболно първенство на Германия.

Минчев влезе от пейката и завърши с 6 точки, 6 борби, 1 асистенция и 1 чадър.

Амаду Соу и Кевин Йебо се отличиха за Кемниц, съответно с 21 и 20 точки, а за домакините Чарлз Калисън наниза 30.

Кемниц е 9-и в класирането с баланс от 6 победи и 6 загуби, а Синтаникс е със 7-5 и е пети. Лидер е Байерн Мюнхен с 10 успеха и 1 поражение, но и с мач по-малко.

Следващият двубой на Минчев и съотборниците му е у дома срещу Триер на 30 декември.

#БК Кемниц #Йордан Минчев

