Подобаващо завръщане за Везенков при драматичен успех на Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

от Веселин Михайлов
Чете се за: 04:35 мин.
Спорт
Българският национал не разочарова и помогна на гърците да изстрадат втория си пореден успех в турнира на богатите.

подобаващо завръщане везенков драматичен успех олимпиакос евролигата видео
Александър Везенков се завърна подобаващо за Олимпиакос, който оцеля за втори пореден успех в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се измъкнаха срещу Виртус Болоня с 97:94 среща от 18-ия кръг, изиграна във "Виртус Сегафредо Арена". Селекцията на Йоргос Барцокас бе на път да съжалява, тъй като почти изпусна 20 точки, изковани през третата четвърт, но във финалните акорди издържа, нанасяйки второ последователно поражение на състава на Душко Иванович в турнира на богатите.

Гръцкият наставник не пропусна да се довери на Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година, който започна в стартовата петица и не го разочарова. Българският национал демонстрира своите възможности и постави името си сред най-добрите реализатори. Крилото остави на сметката си 16 точки и 5 борби за 27 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе почти безгрешен - 4/5 от средно разстояние, 2/3 отвъд дъгата и 2/3 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Гърците се придвижиха до седмото място във временното класиране с десет победи и седем загуби, а италианците се намират на 13-та позиция с осем успеха и десет поражения. Следващият мач за Везенков и компания през новата календарна година ще бъде на 2 януари (петък), когато ще имат визита на Панатинайкос в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент, докато Виртус ще домакинства на Олимпия Милано.

Реализаторският дуел между Александър Везенков и Карсън Едуардс изпъкна в откриващите минути, преминали при поделено надмощие. Тайлър Дорси и Лука Вилдоса поеха щафетата за своите отбори, а домакините се радваха на аванс от 2 точки в края на встъпителния период.

До промяна на статуквото трудно можеше да се стигне и в началото на следващата десетка. Гърците заложиха на познатите си оръжия в офанзивен план и пътят към едноличното водачество бе открит, за да се приберат в съблекалнята при 50:41.

Еван Фурние, Везенков и Дорси положиха усилия за „червено-белите“, които не се забавиха с това да усетят по-сериозно вкуса на двуцифрената разлика в хода на следващата десетка. Верните решения на италианците започнаха да се изчерпват и тимът от Пирея си извоюва 17-точков актив след 30 минути игрово време.

Отборът от Болоня показа, че не е развял бялото знаме при откриването на заключителната четвърт, когато Матю Моргън се развихри и разликата бе стопена до 5. Вилдоса и Мохамед Диуф последва примера на своя съотборник и редуцира изоставането на „бяло-черните“ до минус една с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника, но Фурние и Дорси отговориха в критични моменти за плюс 3. Така се стигна до последните 3 секунди, когато Дерик Алстън – младши не успя със сирената зад дъгата и всичко свърши.

Тайлър Дорси окрили "червено-белите" с 23 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад арката. Еван Фурние го последва с 21, дошли след 7 точни шута отвъд дъгата. Алек Питърс (6 борби) и Никола Милутинов (9 овладени под двата ринга топки и 5 асистенции) се разписаха с по 13 точки.

Лука Вилдоса отвърна за Виртус със 17 точки. Матю Морган регистрира 15 и 5 асистенции, Карсън Едуардс отбеляза 14, Мохамед Диуф приключи с 12 точки.

