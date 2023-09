Не можеш да си закупиш увереност. Звучи налудничаво, но е абсолютната истина. Ако даден човек просто страда от липса на вяра в собствените възможности и е склонен да се подценява, то трудно може да се очаква от него, че ще демонстрира самочувствие и/или лидерски качества. Предлагам ви следния пример във футболно отношение, който вероятно ще помогне на тази теза да бъде добре защитена.

Запознайте се с Михайло Мудрик. През януари 2023 година Челси, в типичния си стил само да добавя, плати на Шахтьор Донецк 89 милиона паунда, за да закупи бързоногото крило и да го привлече в Лондон. Сума, която изглежда стряскаща дори за модерните футболни времена. Безспорно Мудрик има умения да играе в по-голям отбор от украинския Шахтьор, но дали наистина струва толкова много пари? Толкова много пари! Около трансфера имаше всякакви подозрения и дали сумата не е завишена прекалено изкуствено заради войната в Украйна – все теории, които трудно могат да бъдат доказани. Но както и да е – Мудрик се озова в столицата на Англия, облече „синия“ екип и ... толкова.

До момента зад гърба си украинецът има 22 мача за Челси и нито един гол. Така и не успява да порази противниковата врата, което няма как да е добра индикация за който и да било офанзивен футболист, пък какво остава за човек, за когото са платени близо 90 милиона паунда. Факт, който съвсем разбираемо, не е избягал от полезрението на мениджъра на лондончани Маурисио Почетино. Наставникът решава, че ще опита да помогне на крилото да намери увереността си чрез забавен, но явно в неговите очи и полезен метод – игра, в която се опитваш да уцелиш горната греда с удари извън наказателното поле на тренировъчното игрище. Така наречения – crossbar challenge (в буквален превод – предизвикателството „горна греда“). Почетино разказва на драго сърце подробности от този задочен спор, което по принцип не е особено присъщо за треньорите:

Pochettino: “Mudryk said to me: I don’t want to play crossbar challenge with you anymore because you always win”.



“I said: yes, because I had the belief, I know the balance very well because I am 50 years old. You are still young, you need to still know yourself”. pic.twitter.com/LVr1pKYNZx