ЦСКА постави паметник на първите си шампиони пред „Българска армия“

Ръководството на ЦСКА постави паметник на първите си шампиони пред новия стадион „Българска армия“. Монументът е разположен пред сектор „А“ и увековечава един от най-паметните моменти в клубната история - спечелването на дебютната шампионска титла през 1948 година.

Скулптурната композиция пресъздава легендарната снимка, на която капитанът Нако Чакмаков е вдигнат на ръце от своите съотборници с шампионския трофей.

Така ЦСКА стартира на върха още в годината на създаването си след драматичен успех над Левски.