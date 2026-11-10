ЦСКА скърби за загиналите на Тракия, обърна се с призив за даряване на кръв

ЦСКА изказа съболезнования към близките на загиналите в тежкото автопроизшествие днес сутринта на автомагистрала "Тракия", а по последна информация живота си загубиха 11 човека, а 51 бяха ранени. Също така "червените" призоваха всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

„ПФК ЦСКА изразява дълбоката си съпричастност към всички засегнати от тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Изказваме искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Мислите ни са с пострадалите, на които пожелаваме сили и успешно възстановяване.

Призоваваме всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. В такива моменти всяка подадена ръка има значение“, написаха от ЦСКА на своя официален профил в социалните мрежи.