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Днес е обявен ден на траур заради трагедията на магистрала „Тракия" ***При тежката верижна катастрофа загинаха 11 души, а над 50 са ранените ***

ЦСКА скърби за загиналите на Тракия, обърна се с призив за даряване на кръв

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Спорт
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цска скърби загиналите тракия обърна призив даряване кръв
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ЦСКА изказа съболезнования към близките на загиналите в тежкото автопроизшествие днес сутринта на автомагистрала "Тракия", а по последна информация живота си загубиха 11 човека, а 51 бяха ранени. Също така "червените" призоваха всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен.

ПФК ЦСКА изразява дълбоката си съпричастност към всички засегнати от тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“.

Изказваме искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Мислите ни са с пострадалите, на които пожелаваме сили и успешно възстановяване.

Призоваваме всеки, който има възможност, да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. В такива моменти всяка подадена ръка има значение“, написаха от ЦСКА на своя официален профил в социалните мрежи.

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#ПФК ЦСКА

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