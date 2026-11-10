И от БФС излязоха с молба за кръводаряване след катастрофата на АМ "Тракия"

Българският футболен съюз изрази съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките пътни инциденти на автомагистрала „Тракия“ днес.

От централата публикуваха съобщение с апел за кръводаряване. Същото по-рано днес стори и ПФК Левски.

"Българският футболен съюз изразява своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите при тежките пътни инциденти на автомагистрала „Тракия“ днес.

В този трагичен момент футболната общност е съпричастна към болката на всички засегнати от трагедията.

Пожелаваме сили и кураж на близките на жертвите, както и бързо и пълно възстановяване на всички пострадали.

Отправяме молба към всеки, който има възможност, да дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен."